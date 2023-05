“No estoy volviendo con una polola, estoy volviendo con mi esposa”: El descargo de Iván Cabrera tras reconciliación con su expareja

Iván Cabrera volvió a ser el centro de la noticia luego de que diversos portales faranduleros volvieran a publicar su nombre tras especulaciones respecto a su vida amorosa.

En este contexto, fue el sitio Infama.cl reveló que el bailarín estaría dándose una nueva oportunidad con su exesposa y madre de sus dos hijos, Titi Magrini. “Se rumorea que la pareja ya lleva alrededor de dos meses nuevamente”, expuso el portal.

A raíz de esta situación, el exchico “Yingo” decidió lanzar un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: “Es importante informar como corresponde, no es agradable leer tantos titulares hablando cosas que no son, datos erróneos y con eso dar pie para que muchos ‘críticos’ se sientan con el derecho a opinar lo que les plazca”, partió diciendo.

“Es importante también mencionar que no estoy volviendo con una polola, estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos, con quien tuve una relación de 10 años que no es menor”, agregó.

Finalmente, Iván Cabrera se lanzó en contra de los medios que difundes este tipo de noticias: “Sinceramente basta de tanta irresponsabilidad en sus noticias de las cuales nunca he dicho nada y me he mantenido siempre en silencio más allá de dar información. Lea este medio informativo si le gusta bien, de lo contrario, bien también”, concluyó.