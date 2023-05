“Estos creen que me voy a vender por 20 lucas”: Naya Fácil vivió incómodo momento por culpa de un hombre que le ofreció dinero

Naya Fácil comparte cada parte de su vida con sus seguidores en redes sociales, los buenos y los malos. En este contexto, es donde reveló que vivió un incómodo momento mientras iba conduciendo su auto.

A través de sus historias de Instagram, la influencer escribió: “Un loco me acaba de bajar el vidrio para preguntarme si la chupo por 20 lucas”, suma de dinero que el hombre tenía en su mano. Sin embargo, “justo bomberos estaba pidiendo plata, pasaron por su auto y le dio un par de monedas”, contó.

Posteriormente,Naya aprovechó de mandarle un mensaje al desagradable sujeto: “Amigo, dona las 20 lucas mejor, que para que me tengas así no te alcanza”, aseguró.

Finalmente, Naya realizó un fuerte descargo en contra del tipo: “Estos creen que yo me vendo por 20 lucas... ¡Donde la vieron! Quizás cuando era chica porque eso para mi era plata, pero ahora, no amigo”.

“Me cargan que hagan esa wea, no le grité nada porque iba con mi hermana no más, sino me hubiese bajado del auto”, concluyó notablemente molesta.