La desgarradora reflexión de Daniela Aránguiz al reconocer que no volverá con Jorge Valdivia: “Hoy decidí no mirar nunca más para atrás”

Daniela Aránguiz sorprendió este jueves a sus seguidores de redes sociales con una desgarradora y sentida publicación en la que reconoció que, finalmente, dará vuelta la página respecto de su separación matrimonial de Jorge Valdivia.

En el posteo, que acompañó junto a una fotografía de la mitad de su rostro, la mediática panelista de “Zona de estrellas” explicó, en gran medida, sus últimos comentarios respecto de su exmarido, y el interés que ponía a cada polémica en la que surgía el nombre de Valdivia.

Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealicé. — Daniela Aránguiz

El sanador desahogo de Daniela Aránguiz

“Detrás del maquillaje y las sonrisas o la armadura que nos ponemos durante años para que no nos duelan tanto las heridas que nos va dejando la vida, existe una mujer débil con muchas inseguridades y grandes sufrimientos”, inició Daniela, dando los primeros indicios de su proceso de sanación mental.

“Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealicé, uno que yo me inventé y lo defendí con uñas y dientes, incluso me inventé defender lo indefendible”, prosiguió la influencer, quien aseguró que su “único pecado” en el matrimonio con el retirado futbolista profesional fue “amar”.

“Y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad, de lo que mereces como mujer”, aclaró.

“Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza. Hoy decidí a no mirar nunca más para atrás, me saco la armadura porque ya me pesa, estoy cansada. Ojalá las heridas no demoren en cicatrizar”, finalizó.