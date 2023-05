Se olvidó de Piqué: Skakira dio a conocer tierna canción dedicada a sus hijos

En lo personal está claro que no ha sido su mejor año, pero en lo profesional, no hay dudas de que Shakira está en su época más fructífera. Simplemente no ha dejado de producir temas musicales y luego de iniciar un 2023 con una racha increíble, gracias a los estrenos de Music Sessions #53, junto a Bizarrap, y TQG junto a Karol G, ahora está lista para su tercer estreno del año llamado Acróstico.

Pero al parecer, ya se olvidó de dedicarle canciones a su ex Gerard Piqué. Ahora decidió enfocarse en los hijos que tuvo con el exfutbolista del Barcelona: Sasha y Milan, a quienes va dedicada su nueva canción.

En su propio Instagram posteó una parte de este tema solista que se llama Acróstico y cuyo estreno mundial fue este jueves 11 de mayo, en previas al Día de la Madre.

La nueva canción de Shakira, “Acróstico” estará disponible en diversas plataformas como Spotify y iTunes. Pero será el canal de YouTube de Shakira donde se estrenará el videoclip de este nuevo single que promete más de una sorpresa por parte de la colombiana.

Canciones que Shakira les ha dedicado a sus hijos

Esta sería la primera vez que Shakira les dedica un tema a sus dos hijos Sasha y Milan y esta canción estaría enfocada a su cambio de vida. Ahora, como madre soltera, le dedica a sus niños este tema que ha sido calificado como una ternura por sus seguidores.