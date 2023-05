Invitación a una boda se volvió viral en redes por un peculiar motivo ¿Usted qué haría?

Llevar niños a una boda siempre ha sido un dilema que ha generado todo tipo de conflictos entre quienes organizan la unión y los invitados, y es que si bien algunos son imprescindibles para el cortejo. La presencia de ellos también genera un encanto y mucha ternura, ya que simbolizan el propio amor.

Pero a la hora de la fiesta cada quien anda en lo suyo mientras los pequeños corretean de un lado a otro en medio de la euforia, como en toda celebración. Recientemente se hizo viral en redes sociales una invitación digital con pase a una boda, en la que se lee en letras mayúsculas “Sin niños”. Al ser enviada a una persona por WhatsApp de inmediato surgió la reacción y la conversación, ——con todas sus respuestas— ha sido de conocimiento público.

“Gracias amiga, pero así no voy a poder asistir” es la frase con la que inicia el polémico chat que se discute en que la reacción es “Hello ¿Qué pasa?”. La invitada, quien aparentemente tiene hijos respondió de manera absoluta “Sorry, es obvio y la verdad te estimo mucho y no quiero un problema”.

Acto seguido la novia le increpó al respecto “¿Pero problema de qué? No me espantes” a lo que la madre contestó “La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos, pues yo tampoco” y remató con un “Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”.

Como era de esperarse la captura de pantalla se llenó de diversas reacciones en las redes sociales en opiniones divididas que van en apoyo a la novia, mientras que otros a la invitada, pues consideran que cada quien estipula las reglas de sus eventos.

“Es tú boda, son tus reglas. Y si quieren y pueden y si no, mejor, habrá mucho más espacio para quienes si quieran compartir ese momento contigo. Yo no sé ¿cuál es el drama?” y “Cada lugar y cada evento está hecho para un público distinto y edades distintas, las bodas no son para los niños, totalmente de acuerdo con los esposos que no quieran niños en sus fiestas”, son solo algunas de las respuestas que destacan.

Todos ganan y todos en paz. https://t.co/taOLRcSC24 — David Schweiger (@Catarsisp) May 9, 2023

Que una boda es un evento para adultos donde hay alcohol, música alta entre otras cosas y la mayor parte de las veces dejáis a los críos durmiendo entre dos sillas, molestando, rompiendo cosas o corriendo entorpeciendo el trabajo de camareros. https://t.co/mcdj6m8zDu — ⛧ѕα∂gαѕм тάcтιcα ⛧ (@PhobosWitch) May 8, 2023