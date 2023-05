“Salen sin olor”: Pamela Díaz no perdonó el gas de Trinidad Neira tras subirse a una atracción en Fantasilandia

En el marco del “Día de la Madre”, Pamela Díaz y Trinidad Neira compartieron un divertido y extremo día en la especial grabación para el programa de “Sin Editar”. Sin embargo, la “Fiera” no aguantó una salida de libreto de su retoña y terminó retándola en pleno Fantasilandia.

Todo comenzó cuando la familia se subió a la atracción llamada “Moby Dick”, en donde la Trini sufrió de un percance tras los diversos movimientos del juego: “Se me salió un peo”, lanzó.

“Cállate, ordinaria, que hay gente. Quedo de mal educada yo como mamá”, le reclamó Pamela Díaz.

A pesar de estas palabras, la pequeña Neira quiso seguir con el tema y antes de subir al “Spider” comentó: “Yo al menos no comí… Porque si se me salen lo peos, salen sin olor. Y lo otro, no vomito”, aseguró Trinidad Neira.

“Déjate de decir esa ordinariez, que la gente va a pensar que soy una maleducada”, le recalcó su madre nuevamente.