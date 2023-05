Creyeron que estaba robando: Hombre fue captado trepando un edificio en Alto Hospicio y los vecinos le propinaron una fuerte golpiza

Durante las últimas horas se dio a conocer una inusual y preocupante situación en un edificio ubicado en Alto Hospicio, en donde un sujeto fue grabado mientras trepaba por los balcones de los departamentos.

Esta situación claramente alertó a los vecinos, quienes ocuparon sus teléfonos para grabar la situación tras pensar que el sujeto se encontraba robando. Eso sí, el protagonista no alcanzó a escapar, puesto que fue detenido por los mismos lugareños, quienes le propinaron una fuerte golpiza.

“Bájate conche…”, le gritaban los vecinos mientras el sujeto intentaba bajar por los balcones. Esto, mientras algunos incluso le empezaban a tirar piedras y lo correteaban con una escoba.

¿Qué estaba haciendo el hombre?

En tanto todo esto sucedía, el hombre en un momento afirmaba que no estaba cometiendo ningún ilícito. “Yo no he robado”, se defendió mientras estaba en el suelo.

Posteriormente, llegó Carabineros y dieron más detalles sobre la identidad del hombre: Tiene 45 años y se encuentra de forma irregular en nuestro país.

Luego, el acusado fue detenido Personal de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio y será formalizado por violación de morada, pues no se encontraron evidencias de un presunto robo.