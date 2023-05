Insólito: mujer descubre infidelidad de su novio y ella agradeció a la amante por amar también a su pareja

La sociedad ha evolucionado con los años, y de igual forma la manera en que se relacionan las personas. Las uniones de parejas son muy diferentes de cómo eran años atrás, en parte, porque ahora están presentes ciertos temas que eran tabús.

Sofía Victoria aceptó a la amante de su novio como una tercera en la relación

Y es que, rompiendo con la tradicional relación entre hombre y mujer, ahora son muy comunes los vínculos de personas del mismo sexo, o incluso relaciones donde estén más personas. Hay quienes prefieren evitar una infidelidad, y por eso añaden una tercera persona a la relación.

Eso mismo ocurrió con esta chica proveniente de Anzoátegui, Venezuela, quien decidió aceptar a la mujer con la cual su novio le fue infiel, y agregarla a la relación de dos, que ahora es de tres. De esa manera, formó un vínculo más transparente.

A través de su cuenta de Facebook, Sofía Victoria Gutiérrez Sousa contó su historia que se ha vuelto viral desde entonces debido a lo poco común que es. Aún existen personas que están en desacuerdo con las relaciones poliamorosas, y poco a poco se hacen más presentes en la sociedad.

Su relato se hizo viral

“¿Quién es ella? Ella es la mosa de mi novio y mi amiga. ¿¡Qué!? pero Sofia ¿tú estas loca? No, no estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cual es su lugar y no se pasea con él en público, desde que lo ama incondicionalmente. Siempre le manda mensajes al WhatsApp haciéndolo sentir amado y eso para mi vale más que cualquier cosa porque cuando yo no pueda estar, ahí estará ella, cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece”, escribió en la fotografía en Facebook.

“Se que es raro que la novia y la mosa se quieran; pero mi novio tendrá más amor del que había imaginado. Gracias por ser lo suficientemente madura y prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio”, agregó.

Aunque ella está feliz, algunos internautas comentaron en desacuerdo a la situación: “Sociedad en el suelo”, “Esto pasa cuando dos mujeres se quieren tan poco y aceptan ser una burla nada más para que las quieran”, “Fin de mundo”.