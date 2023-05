Italiano se hace viral por su viaje en la ciudad jardín: “Si nunca has tomado la micro en Viña, no sabes lo que es el miedo”

Dinome Lorenzo es un estudiante universitario italiano radicado en Chile, que se ha dedicado a publicar en redes sociales lo que le llama la atención del país. Y ahora fue el turno de su viaje en micro por la ciudad de Viña del Mar.

“Si nunca has tomado la micro en Viña, no sabes lo que es el miedo”, partió diciendo el asustado joven, luego de tomar una micro cuyo recorrido es la conexión entre Valparaíso y Concón.

“Aún no sabía en lo que me metía y estaba sentado junto a la ventana (...) Como pueden ver, va a una velocidad impresionante, incluso en comparación con los autos. O sea, es absurdo y si no estás sentado corres el riesgo de caerte”, explicó.

El italiano sí no dejó de nombrar lo bello de la vista, “es muy hermosa, te lleva por toda la costa y si no te caes al mar, es una gran vista”.