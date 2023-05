¿Las humitas con azúcar o con tomate? tiktoker mexicano la rompe dando su veredicto

La discusión si las humitas se comen con tomate o con azúcar, es la misma de si las sopaipillas se hacen con zapallo o sin él; o las empanadas deben o no llevar pasas. Bueno, esta vez, con uno de los platos favoritos del verano, el que dio su veredicto fue un mexicano.

“Me recomendaron comer humitas en Chile, pero estoy terriblemente confundido porque una persona me ha dicho que la tenía que comer con tomate, cebolla y aceite de oliva; y otra me ha dicho que le tenía que echar azúcar”, dijo el joven que vive en Chile.

Así que comió un poco de la humita con la ensalada a la chilena y el resto con azúcar.

Luego de probar ambas combinaciones, las que les gustaron, dio su veredicto. “Las dos me gustaron”, dijo, pero... “con azúcar no manchen, me encantó”.

El dictamen de sus seguidores

“Con azúcar y el tomate con ajo al lado y ojalá que la humita sea con ají”; “yo las como con tomate y azúcar jajajjaja juntos”; “con un pebre, es lo mejor”, le manifestaron.