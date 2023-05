¡Quedó enamorada!: Pamela Díaz lanza coquetón mensaje a Jean Philippe Cretton tras su radical cambio de look

Revuelo generó este lunes Jean Philippe Cretton tras compartir con sus seguidores algunos registros de su radical cambio de look.

A través de su cuenta de Instagram, el animador de Chilevisión dejó a los cibernautas totalmente encantados con su nuevo cabello, que pasó de un rubio a un platinado.

“Vamos otra vez”, escribió el conductor de Podemos Hablar junto a las tres imágenes.

Claramente, Pamela Díaz llegó a poner presencia y decidió escribir un coquetón piropo en la publicación de su pareja: “Mijito rico”, expresó La Fiera.

Los piropos van y vienen

Pero ella no fue la única que cayó bajo los encantos de Jean, puesto que Jaime Figueroa, periodista de PH, también elogió la nueva “facha” del animador.

“La verdad, es que a mí me gustó mucho, y aparte que… no, no puedo decir eso”, le comentó el comunicador en un video de la red social.

“¿Era sexual el comentario?”, bromeó Cretton, a lo que Figueroa respondió: “Sí, pero me ubiqué, me ubiqué”, afirmó su amigo.