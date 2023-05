“Un día por el que luchamos”: Jugadora de La Roja anunció Acuerdo de Unión Civil tras seis años de relación

Las jugadoras María José Urrutia y Maryorie Hernández acaban de vivir uno de los momentos más importante de su vida: anunciaronsu Acuerdo de Unión Civil tras seis años de relación.

La noticia fue confirmada por la seleccionada de La Roja, que subió algunas imágenes de este romántico hecho: “Lunes 15 de Mayo del 2023, uno de los días más importantes en mi vida, un día por el que luchamos, no todo fue hermoso, bello ni menos perfecto, pero eso es lo que nos hizo llegar hasta acá, a un nuevo comienzo, con una nueva familia, nuevas metas, nuevos objetivos pero juntas como hasta aquí”, escribió Urrutia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la delantera de Colo Colo expresó que “te agradezco todo lo que me has aguantado, cada detalle, cada demostración de amor, cada pelea, discusión y momentos que nos han hecho crecer, ver la vida y nuestra relación de una manera más madura. No digo que desde acá será perfecto, pero sí debemos apoyarnos sobre todo en los peores momentos”.

“Gracias por tanto, por todo y mucho más, te amo infinito y esto es un nuevo comienzo. Agradezco a cada una de las personas que estuvieron y pudieron estar, que han estado con nosotras desde el comienzo y que se han unido en el camino también, los adoramos infinito, agradezco de corazón todo su cariño, me hacen inmensamente feliz”, concluyó.