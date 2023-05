“Lo aclaré cabezona”: Pamela Díaz le envió recado a Marité Matus después de divertida confusión

La “Fiera” volvió a entrenar. Pamela Díaz mostró en sus historias de Instagram su regreso al gimnasio y su asesoramiento con su entrenador personal, el exchico “Yingo”, Camilo Huerta.

La youtuber le contó a la people que entró y le preguntó a su profe por su rendimiento. “Hoy día se entrenó, se entrenó muy bien, cada vez mejorando. Buena actitud Pamela, eso ha cambiado mucho en ti”, señaló Camilo.

“¿Qué pasó (con respecto a su cambio de actitud?”, le consultó su entrenador, por lo que la “Fiera” le dijo que “tengo que verme mina, ya te dije por qué”. “Se vienen cositas”, agregó Huerta.

“Hay que aclarar las hueas...”

“Se vienen cosas nuevas, por eso a mi profesor lo agarré de nuevo”, señaló Díaz. Esto tomó por sorpresa a Camilo ya que sonaba como si se hubiese agarrado (románticamente) a su profesor, por lo que le pidió aclarar el dicho.

“No es que me lo agarré Marite”, señaló Pamela a la pareja de Camilo. “Borra esa huea, me van a retar”, bromeó el entrenador personal. “Marite sorry, dije ‘me lo agarré’ porque agarré de nuevo al profe para entrenar”, explicó la influencer.

“Hay que aclarar las hueas porque uno nunca sabe lo que pasa, tú sabes que la farándula anda muy peligrosa hoy día”, señaló Pamela Díaz, quien además escribió en el video “Lo aclaré cabezona jajaja” y etiquetó a Marité Matus.