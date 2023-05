“No creo en la censura previa”: Maite Orsini niega tajantemente un segundo telefonazo

Durante la última jornada, la diputada Maite Orsini saltó de nuevo a la palestra por una información dada a conocer en el programa Zona de Estrellas por el periodista Pablo Candia, quien aseguró que la diputada habría hecho una importante llamada a la producción de CHilevisión para bajar a Daniela Aránguiz del programa Podemos Hablar.

“No hay que ser un gran comunicador para saber que va a hablar de su término con Jorge Valdivia”, dijo el comunicador. Un término que tendría directa relación con la parlamentaria, lo que habría provocado el supuesto telefonazo de la misma.

Por eso durante horas de esta tarde de martes, Orsini decidió subir un comunicado a sus redes sociales donde niega rotundamente la ejecución de este segundo telefonazo.

“Quiero pedir a los medios...”

En una historia que subió a su Instagram, la diputada Orsini partió expresando que “durante los últimos meses distintos medios de comunicación han publicado información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente vinculada”.

“Mi trabajo me impide estar desmintiendo una a una las mentiras que evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa”, agregó.

Luego lanzó una especial petición: “Quiero pedir a los medios que antes de publicar información falsa se comuniquen conmigo o chequeen con alguna fuente la información que reciben”.

Además, finalizó diciendo que “no creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas, como tampoco he recibido regalos de alfombras costosas, ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe”.