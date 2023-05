“Se lo merecen”: Coté López responde a las críticas por no llevar a su hijos al colegio pero sí de vacaciones

Coté López comparte todos los detalles de su día a día con sus seguidores y seguidoras en redes sociales, por lo que a veces le llegan varias críticas sobre su estilo de vida.

En este sentido, la modelo realizó una de sus usuales dinámicas donde los cibernautas le preguntan de todo y ella decide que responde. En esta ocasión, se refirió a un cuestionamiento en relación a sus hijos y las recientes vacaciones que tuvieron en familia.

En primera instancia, una usuaria aseguró que a sus retoños les debe ir “como el hoyo” por no asistir a clases, a lo que Coté respondió con una captura de las calificaciones: eran todas las notas sobre seis y varios siete.

Historia de Coté López | Instagram

Posteriormente, le llegó la siguiente consulta: “¿No te da lata que falten los niños al colegio por vacaciones? Yo ni para llevarlos al médico los dejo faltar”.

“No me da lata, por el contrario, se lo merecen. Obvio durante el resto del año no faltan nunca para así tener días para viajar. Jamás en la vida me han pedido ayuda para estudiar o para un trabajo. Jamás les he exigido alguna nota”, aseguró la empresaria a través de su cuenta de Instagram.

“Creo que tendrán una larga vida de adultos para estresarse. No me interesa que lo pasen mal de niños, si logran pasar de curso para mí es suficiente, quiero que sean felices, es muy triste ver niños estresados por no cumplir con las expectativas de sus padres”, complementó.