Claudia di Girolamo hace crudo análisis de elecciones de consejeros: “Me queda como poncho entender por qué no ganamos nosotros”

La actriz Claudia Di Girolamo, hizo un análisis sobre los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales, donde el Partido Republicano resultó ser el gran triunfador de la jornada. En conversación con Cadena Nacional, aseguró que “en el estadillo social se generó una pulsión que no fuimos capaces de sostener o, simplemente, tenemos una memora súper frágil y ya no nos acordábamos ni siquiera de lo que queríamos”.

“Me queda como poncho entender por qué no ganamos nosotros. Nosotros somos las personas que queremos un país diverso, más justo, que progrese en igualdad, en el arte y la cultura, en la educación, en fin... no un país rígido donde el aborto está prohibido o la eutanasia está prohibida, o donde las personas no puedan elegir, finalmente”, afirmó.

“Creo que son menos, y es más fácil unirse cuando son más pocos o pocas. Y segundo, ese núcleo compacto creo que está basado en el miedo”, precisó.