“Él me humilló, me puteó”: Maly Jorquiera funó a hombre que la subió y bajó a garabatos

Maly Jorquiera pasó de su característica risa al miedo, rabia e impotencia. Esto, luego que un desconocido la comenzara a insultar en la vía pública y provocara que otras mujeres se sumaran al ataque verbal. Todo esto, tras ser chocada por otro hombre, quien intentó adelantarla.

“Hoy me chocaron con mi hijo y este hombre que no tenía nada que ver y yo siendo víctima de un accidente me ofendió y humilló hasta morir!. Él ni siquiera tenía que ver en la situación”. #Justicia”, escribió la ex integrante del Club de la Comedia.

Fue luego del impacto que la comediante se bajó a conversar con el involucrado, cuando fue interceptada por un hombre que comenzó a intimidarla con insultos de grueso calibre, siendo que ella era la única afectada.

“Siendo la víctima, este caballero se entrometió en esta situación y terminó apoyando a la persona que me había dañado, y pudo matarme a mi y mi hijo”, indicó la comediante consignó el medio La Cuarta.

Según relató “este hombre me empezó a amenazar, yo sólo quería llevarme a Lucas a la casa- Unas personas que estaban frente a esta situación me dijeron: ‘te cuido a tu hijo, mientras solucionas este problema’, ‘que nadie había muerto’, yo ando con ene cuidado porque Chile está muy heavy”.

Maly Jorquiera insultada tras choque

Además, indicó que a la agresión verbal del enajenado hombre, se sumaron otras mujeres.

“Este tipo me ofendió, me puteó, después llegaron otras señoras que se sumaron a esta puteada para mí que era la víctima y les dije: ‘oye no voy a exponer a esto a mi hijo’”.

Debido a la violenta situación, decidió funar al sujeto en sus redes, donde comentó lo ocurrido.

“El me humilló y ofendió siendo yo la víctima de un accidente. Está todo resuelto y no hay nadie dañado, pero él, frente a mi hijo, me humilló y me ofendió sin tener nada que ver”, comentó en Instagram. Agregando que “lo expongo porque estaba como loco, y me puteaba a mí siendo la víctima y se unió con un grupo de señoras que me trataban mal (...) no entiendo que está pasando en Chile”, comentó al citad medio.

De igual manera, aclaró que la persona que protagonizó el choque le pidió disculpas y llegaron a un acuerdo para solucionar el problema, mientras que el otro sujeto no paraba de tratarla mal.