“Goza de un sabático por títulos que no entrega, no me cuaja”: Amaro Gómez-Pablos criticó a Elisa Loncon

El periodista Amaro Gómez-Pablos reapareció en la red social de Twitter para dar su opinión sobre el reclamo de ilegalidad que presentó la Universidad de Santiago de Chile (Usach) ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esto, después que la entidad ordenara entregar antecedentes académicos de la docente y expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon por el permiso de año sabático.

“¡No lo entiendo! Cualquier académico con la solvencia mostraría sus credenciales académicas, pero la Sra. Loncón se niega ante el Consejo de Transparencia mientras ahora goza de un año sabático entregado por la @usach por su ‘jerarquía académica y antigüedad’” , escribio el periodista, luego de enterarse de la postura que tomó la Usach.

¡No lo entiendo! Cualquier académico con la solvencia mostraría sus credenciales académicas … pero la Sra. Loncón se niega ante el Consejo de Transparencia mientras ahora goza de un año sabático entregado por la @usach por su “jerarquía académica y antigüedad”. pic.twitter.com/7HJhYFcqms — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) May 19, 2023

Pero no se quedó ahi, porque también le respondió a un usuario que se mostró en contra de la solicitud de antecedentes. De paso, despejó dudas sobre su interés en el tema.

“Me importa un bledo si es de izquierdas o de derechas… y las victorias pírricas de unos u otros. Por eso estamos como estamos. Me expreso como ciudadano. Tuvo un cargo público y goza de un sabático por títulos que no entrega. No me cuaja”, respondió el comunicador.

Por otro lado, también le hicieron ver las supuestas “campañas de infamia y desinformación” en contra la académica.

“¿Te dejo de escuchar porque los partidos -como el tuyo y otros- tienen la más baja credibilidad de todas las instituciones? No lo hago porque entiendo la función que deben cumplir y el principio por el que fueron creados. Lo mismo aplica con la Ley de Transparencia y su Consejo”, aclaró Amaro.

