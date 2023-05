“No se parece a nada”: chef español hizo hallullas chilenas y provocó el reclamo nacional

Un reconocido chef español la está rompiendo con su publicación en Tiktok, sobre su preparación de hallullas chilenas. Edu Lavandeira, mostró el resultado de su receta, que desató el escándalo en la red.

Luego de los comentarios, el cocinero hizo un mea culpa, ya que el pan lo hizo con harina molida a la piedra, no harina blanca; y reemplazó la manteca por mantequilla.

“Esa no se parece a la hallulla chilena”, “Mis ojos”, “Hermano, no parecen”, “hallulla no es”, “Se ven súper ricas , lamentablemente en chile a la gente le encanta el pan sin gusto y pálido , mayormente no le ponen encima huevo si no agua”, fueron algunos de los comentarios.