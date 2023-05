¿Por qué no fue al matrimonio?: Vale Roth se sincera sobre la relación que tiene con su padre, Rodolfo Roth

Vale Roth es conocida por responder con mucha sinceridad algunas consultas de sus seguidores, y en esta ocasión quiso referirse a la relación que tiene con su padre, Rodolfo Roth.

Todo comenzó cuando la exchica “Calle 7″ realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde uno de sus seguidores le consultó sobre el actual vínculo que mantiene con el comunicador.

“Como es la relación con mi papá y por qué tampoco fue a mi matrimonio a la casa de mi mamá, son dos preguntas que me hacen mucho”, comentó de entrada Vale Roth.

“Miren, la relación con mi papá está súper bien, yo me llevo bien con él. Pero él vive en Olmué y por eso yo, como no tengo auto, no lo veo. Pero está chocho también de que va a ser abuelo, está muy feliz”, agregó la exgimnasta puesto que ya se encuentra en la recta final en su embarazado tras cumplir 9 meses de gestación.

Posteriormente, se refirió a la ausencia de su progenitor en su boda y por qué decidió no invitarlo: “Es nula la relación que tiene con toda la parte de la familia de mi mamá, por mil razones. Entonces, estarían yo creo que él, mi mamá y mi familia, como medios incómodos”, explicó.

Cabe recordar que Vale se casó con Miguel de la Fuente en una íntima ceremonia, el pasado 18 de marzo.