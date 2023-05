“Hace poco descubrí que me encuentro contigo en el agua”: Tita Ureta le dedicó emotivas palabras a su fallecida madre

El pasado viernes 19 de mayo fue un día especial para Tita Ureta, puesto que se cumplen 26 años desde la partida de su mamá. En este contexto, es donde la rostro de Canal 13 decidió dedicarle unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram.

“Como pasa el tiempo. Te cuento que hace poco descubrí que me encuentro contigo en el agua, en el mar. Grabando La Ruta del Agua, todo me hizo más sentido; conocí a Claudio, le pregunté: ¿Qué es para ti el agua?”,escribió de entrada.

En ese momento, la respuesta que le dio su esposo le hizo mucho sentido. “‘Es como la mamá de nosotros’. A veces te abraza, te reta, te pone en su lugar. Entendí más que nunca mi amor por el agua, ahí me siento abrazada, querida, es mi terapia”, aseguró.

Finalmente, Tita Ureta escribió: “Mamá, ya estoy más grande, pero agradezco todos los días tenerte cerca, me siento protegida y cuidada, gracias por siempre acompañarme. Ya sabe, si me ve en el agua, estoy acompañada, y cómo no, si estuve 9 meses en el agua, en tu guatita, mamá”, cerró.