Alison Mandel contó que no quiere volver a estar embarazada: “Es una decisión irreversible”

La reconocida actriz y comediante Alison Mandel, de 39 años, reveló públicamente que no tiene intención de dar a luz a más hijos. Durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la humorista abordó el tema y aclaró su posición al respecto.

Un seguidor le preguntó si tenía planes de tener otro hijo, y la respuesta de Mandel fue contundente. Compartió una foto con el mensaje: “Sí, quizás... pero lo que sí es que nunca quiero estar embarazada de nuevo. Es una decisión irreversible”. Con estas palabras, dejó claro que la maternidad no implicará un nuevo embarazo en su vida.

Alison Mandel Alison Mandel respondió a un seguidor sobre la maternidad. Captura de pantalla

Posteriormente, la comediante compartió una foto de su pasado con un mensaje reflexivo. “De algo estoy segura, ese cuerpo nunca volverá. Pero todo bien con la maternidad”, expresó Alison.

Uno de sus seguidores intentó animarla diciéndole: “Hola linda, ese cuerpo ya volvió, regia como siempre”. Alison aprovechó este mensaje para hablar más detalladamente sobre los cambios que ha experimentado en su cuerpo después del nacimiento de su hijo, Baltazar.

“La verdad es que no pero estoy haciendo deporte de a poco. Tengo diástasis abdominal y la estoy tratando pero ha costado mucho que se cierre, por ende no puedo hacer ejercicios que me gustarían”, escribió la comediante.