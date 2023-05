Joven descubre que su novio le fue infiel con otro hombre a través de Teams: el caso fue viral

Esta es la historia de una joven que se enteró de la infidelidad de su novio mientras contestaba un examen a través de la plataforma de Microsoft Teams. El tema es que en ese momento se enteró que su pareja es gay.

Pame Ramos contó la historia a través de la red social TikTok el día que era su aniversario de noviazgo. La joven estaba haciendo un examen de su novio mediante la aplicación, en la cual llevaba sus deberes escolares.

De repente llegó un mensaje y era de un compañero de su novio, con una propuesta sexual. Ella se metió a la conversación, y se dio cuenta de que la conversación estaba ocurriendo mientras ella estaba haciendo su examen.

“Empecé a leer la conversación desde el principio y dije ‘bueno, este güey está j*t**nd* (a modo de broma) con su compa’, lo cual me parece raro”, externa. “Pero no, mientras yo más leía, la cosa se ponía peor”.

Según publicó el portal Milenio, Pame aseguró que en ese momento se sintió mal por la infidelidad, tomó fotografías y las guardó para verlo más tarde, pues ese mismo día cumplían un año de haber comenzado su relación, pero no lo quería ver, por lo que decidió reclamar por teléfono.

La táctica para reclamarle, “salgo con otra mujer”

Resulta que ella conversó con su novio por este poco convencional medio debido a que fue el 4 de octubre de 2021, fecha recordada por la caída por horas de Facebook, WhatsApp e Instagram, todos servicios de Meta.

“Yo creo que estos dos dijeron ‘no, pues vamos a cachondear por Teams, ¿no?, ya la última opción’”, reflexiona. “Querer es poder, güey”, dice con sarcasmo.

En ese momento, Pame se ideó una forma de reclamarle bastante original: le dijo que estaba saliendo con una mujer.

El joven sorprendido “me mentó toda mi madre, me dijo que eso no se hacía, que eso era una falta de respeto hacia él, que independientemente de que sea una amiga... que ni yo era así con él”.

Obviamente el novio no mostró rastro de recordar que había mandado mensajes con su amante, por lo que supuso que llevaba mucho tiempo haciéndolo y que ni siquiera lo consideraba.

Luego de revelarle la verdad, él le reclamó invasión a su privacidad, pero terminó por disculparse con ella y le pidió no terminar con él, asegurando que no era gay, ni bisexual, lo cual no confesó y aseguró que fue un malentendido.

“Si él hubiera sido bi, no hay ningún problema; si él hubiera sido gay, no hay ningún problema; pero dime pa’ no estar ahí de pen... siendo tu tapadera”, reclama.

Luego de esto, duraron seis meses más como novios e, incluso, el joven en cuestión le regaló un refrigerador en muestra de arrepentimiento. Eventualmente, la relación cedió y, aunque ahora lo cuenta abiertamente, admite que le costaba trabajo, pues llegó a pensar que “estaba exagerando”.