“Me quedo con la de antes...”: El destape de Kel Calderón que generó fuerte debate en las redes sociales

Durante la jornada de este domingo, Kel Calderón llegó a encender las redes sociales publicando una sexy fotografía comiendo pizza. Sin embargo, algunos se tomaron a mal el destape de la hija de Raquel Argandoña.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer escribió: “Tu vecinita la Acuario está de vuelta en Casa”, haciendo alusión a su signo zodiacal.

Aunque una de las imágenes de la secuencia, específicamente la primera, generó fuerte debate en la plataforma, puesto que algunos criticaron que se le viera un pezón.

“La veía distinta. Pero ahora plop”, “Me quedo con la Kel de antes... No es necesario qué muestres más de la cuenta”, “No te suma”, “Que pena caer en lo mismo que las demás...Te hacía distinta a todo el resto que busca pantalla como sea”; “Esta mujer ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, expresaron algunos usuarios de la web.

Mientras que otras personas salieron en su defensa, asegurando que ella es la que decide qué mostrar. Asimismo, argumentaron que los senos son algo natural del cuerpo y no tiene nada de malo subir una imagen de ellos.

“Me sorprende que los comentarios más malos, sean solo de mujeres... qué tiene que muestre? Se ve hermosa! Solo se le ve un seno que es algo natural, que no tiene nada que lo muestre”, “Siempre tan natural sencilla y auténtica”, “Ella en ningún momento está pidiendo permiso. Es SU cuerpo, es regia, los pensamientos sucios son responsabilidad de cada persona”, expresaron algunos seguidores de Kel Calderón.