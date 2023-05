Cultura sigue de luto: “Poeta de la felicidad” Erick Pohlhammer muere a los 68 años

El querido poeta, Erick Pohlhammer, recordado por su participación en el icónico programa de talentos “Cuánto vale el show”, falleció este lunes a la edad de 68 años de edad, informó La Cuarta.

El hombre de las letras, sufrió una parálisis del lado derecho de su cara y en el brazo debido a un accidente cerebrovascular, en mayo del 2022, exactamente hace un año.

“Por la recresta. Falleció Erick Pohlhammer”, “Descansa en Paz loco lindo excelentes y largas charlas de futbol y la vida , excelente pluma y miles de anécdotas .. buen viaje Erick Pohlhammer”, “Falleció Erick Pohlhammer a la edad de 68 años. “Un gran poeta de lo cotidiano y de lo lúdico”, “Acaba de fallecer Don Erick Pohlhammer, vecino de La Cañada, gran persona, siempre con un saludo positivo a diario, un loco lindo... QEPD”, lamentaron los cibernautas.

Su triste partida se suma a la reciente pérdida del periodista Augusto Góngora, quien sufría de Alzheimer.

Erick Pohlhammer fue ganador del Premio Pablo Neruda (1993), Don Balón de poesía deportiva (1993) y Premio Municipal de Literatura de Santiago (2008).

Buen Adiós a Erick Pohlhammer, quien una vez escribió este poema tan relindo: pic.twitter.com/CjzQLuSxO6 — Judy Kaufmann Levy (@judykaufmann) May 22, 2023

Mensaje de JC Erick Pohlhammer

El año pasado, cuando se dio a conocer el ACV que sufrió el escritor, el animador Julio César Rodríguez le envió un emotivo saludo.

“Me voy a tomar unos minutos para enviarle un mensaje a Erick Pohlhammer. Él casi no ve televisión, pero cuando lo hace ve nuestro matinal”, JC con quien trabajó en su late.

“Hoy está hospitalizado en el Instituto de Neurocirugía (Dr. Alfonso Asenjo), pasando por, quizás, el momento más difícil de su vida”, contó en dicha oportunidad el animador.

“Querido Erick, eres el poeta de la felicidad, por eso no quiero estar triste. Ojalá salgas adelante. Hoy el camino es cuesta arriba, me enseñaste muchas cosas”, expresó.

“Trabajé contigo muchos años, has sido el mejor panelista que he tenido…”, agregó Julio César, momento en que no aguantó la emoción. “Recupérate”, terminó el conductor, enviándole un beso.

