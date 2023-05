“Modo Diosa”: Laura Prieto causó furor con sensual imagen desde las cálidas playas de Río

Laura Prieto tiene a sus seguidores muy atentos en redes sociales, tras compartir registros del viaje de solteras que realiza junto a Yamila Reyna en Brasil.

La modelo de origen uruguayo se embarcó en esta aventura intensa, donde regala imágenes sensuales desde las playas brasileñas. Una de esas fotos en particular ha causado furor, ya que aparece toda sexy luciendo un bikini rosado.

En una de las imágenes de su nuevo posteo, aparece sumergiéndose en las cálidas aguas cariocas, que arrancaron la sana envidia de los chilenos que sufrimos con el frío otoño, Laura Prieto cosechó elogios.

“país tropical”, escribió en su posteo la ex polola de Julio César Rodríguez, lo que provocó una ola de piropos en los comentarios. Casi su millón de seguidores no dejó pasar la ocasión de elevar a la categoría de diosa a la ex chica Yingo, que actualmente tiene 37 años.

“Modo Diosa”

“Alguien más hizo zoom”, “Nos dejas infartados”, “Modo diosa”, “Una sirena” son algunos de los comentarios que se pueden leer. “Treemeeeendos panes deoh meeo”, “Me gustaría poder ser el paparazzi solamente”, “ahí qué tener plata”, agregaron otros poéticos admiradores.

“Estoy feliz con este viaje, me encanta Río, aparte que me pilla en un etapa de mi vida que lo necesito”, contó sobre este viaje. “Estoy soltera y en excelente edad”, agregó la influencer.

Revisa aquí las imágenes de Laura Prieto.