Mujer graba a un hombre en el gimnasio tras descubrir que él no la miraba mientras entrenaba

En muchas ocasiones las mujeres en los gimnasios pasan momentos incomodos porque algunos hombres se dedican a verlas cuando están haciendo ejercicio.

Pero en esta oportunidad una fémina sorprendida grabó a un hombre que mientras ella hacía sentadillas, él no la determinó en ningún momento.

Se trata de la usuaria @libbychristensen, quien compartió el clip en la red social TikTok cuando se puso a hacer sentadillas en una máquina. En ese momento, un sujeto no identificado estaba sentado a unos metros atrás de ella a punto de realizar un ejercicio.

Mientras Libby se ejercitaba, el hombre hizo todo lo posible para no mirarla por nada del mundo. Luego de unos segundos, él comenzó con su entrenamiento. Es ahí donde finalizó el video que impactó en la red social china, reseñó El Comercio de Perú.

“Solo necesito gritar a este hombre que estaba detrás de mí mientras estaba en cuclillas porque estaba tan incómoda de que me miraran fijamente, pero muy agradecida de que mi botín no fuera su enfoque”, explicó la joven en el clip. “Observé esto y me sentí a gusto”, agregó.

Admiración por el hombre, criticas a la chica por grabar

El clip generó varios comentarios de admiración hacia el chico que respetó a la fémina que tenía al frente y se concentró en hacer su ejercicio.

“Realmente es algo qué admirar; casi ningún hombre hace eso en estos días. Aunque sea natural, algunos lo tratan de disimular muy bien”, “No muchas personas se atreven a grabar así, pienso que es igual de incómodo a que un hombre te esté mirando”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Su publicación también generó polémica en TikTok y otras redes sociales. Si bien a muchos usuarios les gustó que el sujeto no haya acosado a la joven, otros internautas consideraron que ella no debería grabar a las personas en el gimnasio.