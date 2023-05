“Celebren la valentía”: Vesta Lugg en llanto por burlas sobre escaso público en show musical

Muy ofendida, incluso derramando algunas lágrimas, se mostró Vesta Lugg ante videos que se han viralizado burlándose del escaso público en una de sus presentaciones musicales recientes, mediante un registro en su cuenta de TikTok.

Los virales en cuestión se refieren a el teloneo de Vesta previo al show de Emilia Mernes, en el Movistar Arena, el pasado viernes 19 de mayo. La cantante argentina subió al escenario a las 21 horas y, antes, la actriz chileno canadiense se presentó por alrededor de media hora con sus canciones.

“Va a empezar el telonero y está lleno. Nunca había habido tanta gente aquí en el Movistar”, ironiza la persona que grabó el video, en burla, en donde se ven las gradería con muy poca gente.

Frente a este registro, que se hizo viral, Vesta Lugg respondió muy afectada por quienes se rieron de la situación. “Fue muy heavy para mí porque fue uno de los primeros show que hice, un show del que me sentía orgullosa, y había poquita gente”, lamenta entre lágrimas la influencer.

“Celebren la valentía en vez de tirarla para abajo”

A continuación, la joven aclara con tristeza de que “la gente se estaba burlando de que había poquita gente”. Luego, Vesta valora de que le hayan enviado a su estudio un café de cadena americana con un sentido mensaje de apoyo.

“Es difícil ser canatante, es difícil partir en algo que desconoces (...) y cambiar tu rumbo a los 28 años”, expresa la intérprete que destacó hace años en la serie juvenil “BKN”. Inmediatamente, la artista agradece a la persona que le escribió en el vaso de papel del café que le enviaron y a quienes cantaron sus canciones en el Movistar Arena, por “bancarme”.

“Celebren la valentía en vez de tirarla para abajo”, manfiesta Vesta Lugg ante los videos hater. Incluso, señala que “la persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar”. En ese sentido, condenó que “burlarse de la valentía ajena, no lo recomiendo”.