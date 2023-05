“Me siento rara, un poco sensible”: Aylén Milla hizo una potente reflexión en medio de su cumpleaños

Durante esta semana, Aylén Milla celebró su cumpleaños número 33 y aprovechó de dar las gracias a sus cercanos por los saludos.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que la modelo argentina reveló que estaría pasando un complicado momento de salud, por lo que decidió realizar una potente reflexión en este especial día.

“Estoy muy emocionada con muchos mensajes y presentes que me llegan a casa”, partió el escrito en su cuenta de Instagram

Eso sí, enfatizó en que: “Me siento rara, un poco sensible. Tal vez estoy un poco arisca, no sé… es lo que me sale hoy. Está difícil este día para mí”, continuó.

Historia de Aylén Milla | Instagram

Finalmente, Aylén publicó un registro un video en donde se escuchaba como le cantaban “Feliz Cumpleaños”. “Muchas cosas me pasan por el corazón y la mente. Estoy re confundida y emocionada… es una semana CLAVE en mi vida y se suma mi cumpleaños, mi renacer”, reveló.

“Solo quiero agradecer a todos los que hicieron algo por mi hoy, en mi día”, cerró Milla.