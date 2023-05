“¿Cómo esta mi amor? ¿Me viene a dar un besito?”: Cecilia Bolocco y Pepo Daire se pusieron románticos en plena transmisión

Durante la semana pasada, Cecilia Bolocco celebró su cumpleaños número 58 en compañía de su hijo Máximo y de su esposo, Pepo Daire, este último organizó una fiesta en la noche.

Ahora, en medio de sus habituales Instagram Live, Cecilia contó más detalles de su especial festejo. “¿Pueden creer que mi Pepito me tenía preparada una comida súper comida? Con invitados, con música y todo”, relato de entrada.

“Lo único es que yo no bailé nada, no sé por qué, como que parece que me estaba viniendo este resfrío, porque estuve todo el fin de semana en cama tratando de recuperarme”, contó, quien contó que aún permanece congestionada.

La tierna llegada de Pepo

Mientras esto sucedía, justo llegó Pepo Daire a la casa y recibió el saludo de su esposa: “Hola mi tesoro, ¿cómo está mi amor? ¿Me viene a dar un besito? Estoy en live”, comentó Cecilia mientras Pepo caminaba hacia ella.

“Observen a mi marido lindo, precioso, de mi corazón”, lo piropeó, para posteriormente darle un beso y un fuerte abrazo. “Hola chiquillas”, expresó por su parte Pepo Daire saludando a las seguidoras de la Ceci.

Luego de este momento, la animadora de Canal 13 reflexionó sobre esta especial fecha y cumplir un año más de vida. “Ya estoy en la tercera edad, o sea, casi, ad portas. Ahora van a llegar los 60, la vida vuela, así que más vale que la aprovechen, que la disfruten”, expresó la empresaria de moda.

“Bueno, muchas veces uno quiere, pero la vida se pone compleja y difícil. Pero mientras más duro el chancacazo y más complejo el camino, más fuerza, más entusiasmo hay que ponerle”, añadió la exMiss Universo.

“Soy una convencida de que después de las grandes pruebas, incluso las más desafiantes, las más tremendas y las más aniquilantes, si uno se enfrenta, se entrega y las acepta, entiende que la vida también son momentos de angustia y dolor. Y los vive, los atraviesa y no les hace el quite, en algún momento esto se va dando vuelta y se convierte en un momento duro, pero en una suerte de portal. Y uno entra como en una dimensión y es capaz de ver la vida de otra manera, apreciarla más y ser feliz”, cerró Cecilia Bolocco.