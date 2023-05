Embajador de Israel en Chile señaló que Roger Waters se vistió de “nazi” en concierto: Era el vestuario de “The Wall”

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, acusó erróneamente que Roger Waters, ex miembro de la banda Pink Floyd, se “vistió de nazi” durante uno de sus conciertos. Sin embargo, le hicieron saber que Waters ha utilizado un vestuario relacionado como parte de su crítica a las dictaduras fascistas.

En un tuit, Artzyeli compartió una fotografía de Waters durante su concierto en Berlín, afirmando que el músico se había puesto “el uniforme de las SS”. No obstante, estas representaciones forman parte de la puesta en escena del álbum “The Wall” desde hace más de 30 años.

“La última “gracia” de Roger Waters: en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi. Así es, se puso el uniforme de las SS.”, comenzaba declarando en el post.

“Su estándar moral es más que dudoso”, añadió luego.

La figura del dictador nazi que Waters representa en sus presentaciones está basada en su icónico álbum de 1979, en el que critica el fascismo y las dictaduras. Canciones como “The Show Must Go On” y “In the Flesh” retratan la alucinación de un personaje principal que se cree un dictador fascista y alardea de sus seguidores.

Roger Waters ha llevado a cabo esta representación en diversas giras, incluyendo la legendaria presentación de “The Wall” en Berlín en 1990, así como en su gira mundial entre 2010 y 2013. Estas actuaciones buscan destacar los peligros del fascismo y recordar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.