La viral pelea entre una esposa y la amante de su marido

No hay peor decepción que la traición del ser amado. Por eso, el engaño de la pareja es uno de los mayores golpes para muchos. Antes, los hombres figuraban como los más infieles, pero durante los últimos años, las estadísticas vienen demostrando que las mujeres ya los están igualando.

Y porque la traición da duro, una mujer no pudo mantener la calma al ver a su esposo con la amante en el cine. Así se observa en un video viral en el que se aprecia a la fémina golpeando a la “otra” sin importarle que la gente observaba y las grababa en plena pelea.

El caso fue en Bolivia. Según se aprecia en el video de la cuenta @Cornudos_1 de Twitter, la esposa aparece en el lugar y sin pensarlo dos veces, arremete a golpes en contra de la otra pareja de su marido, también la hala por los cabellos. Le recalca que es por haberse “metido” con su cónyuge.

La amante trata de defenderse, pero la esposa va con todo. El hombre y una tercera mujer, se acercan por momentos a tratar de separarlas, pero no pueden, por lo que intervienen empleados de seguridad del cine, pero también les cuesta.

Mientras tanto, los presentes aprovechan de grabar la pelea y de disfrutar del entretelón antes de la función cinematográfica. Algunos aprovechan la escena, mientras adelantan bocados con sus palomitas de maíz.

Comentarios

El video supera las 300 mil reproducciones. Entre los comentarios, hay quienes destacan que a quien debería haber golpeado no es a la amante, sino a su marido.

“Siempre me he preguntado porque la esposa golpea solo a la mujer y no a ambos”, “la gente que pagó la entrada debió estar sumamente feliz porque presenciaron tremenda película”, “al mentiroso es al que tienen que madrear ¿Creen que vale la pena sendo espectáculo? Chicas sean dignas, no vale la pena un tipo así”, “la dignidad de estas mujeres al ras del suelo, que ridículas”, fueron algunos comentarios.

El caso demuestra que las mentiras de una infidelidad no siempre quedan ocultas. Sin darse cuenta, los infieles dejan pistas que revelan su traición y mentira.

Cuando el video termina, las mujeres siguen peleándose. Se desconoce qué pasó después.