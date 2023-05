“No más influencer aprovechadores”: Emprendedora funa a Rocío Toscano y genera críticas

Rocío Toscano fue funada en redes sociales por una emprendedora, luego de preguntar si hacían canjes a cambio de publicidad. Esto, porque supuestamente estaba interesada en una cuna de guagua, modelo full, cuyo valor iba de los 360 a 460 mil pesos, aunque finalmente solicitó una cama de dos plazas.

“Otra vez Rocío Toscano fue funada, pero no por su ex pololo, si no por una emprendedora de cunas de bebé, que la actriz estaría regateando y luego pidiendo canje..La pyme no aguantó más y agregó en el video “NO + INFLUENCER”, publicaron desde la cuenta de farándula @copuchas_tv1.

En la publicación, la vendedora compartió diversos pantallazos de conversaciones que habría tenido con la actriz, donde se leen sus consultas respecto al producto y si hacían convenios por promoción.

“¿Les interesaría hacer canje conmigo? por una cama de dos plazas?”, se alcanza a leer en uno de los mensajes.

Captura mensaje Rocío Toscano

A esto, la cuenta acusadora escribió la leyenda “no + influencer aprovechadores”, dando a entender que el acuerdo no habrían llegado a buen término.

“Acá le comenté cuáles modelos eran accesibles para un canje, considerando que riesgo que corro de que el público objetivo no sea el que necesito”.

Sin embargo, no explicaron cuál fue el problema con Rocío Toscano, quien sí subió un video a su cuenta de Instagram, pero, al parecer con otra empresa. Esto generó criticas en los cibernautas, puesto que al no revelarse los detalles del problema, consideraron que fue una funa gratuita contra la actriz.

Critican funa a Rocío Toscano

“Al final no le hizo el canje y la pyme igual se va a llevar los suscriptores haciendo esta funa penca”, “Ya pero, en ningún momento en la conversación se lee a la pyme molesta”, “Pero si nunca se comprometió solo estaba preguntando”, “no entiendo la funa, solo estaba preguntando”, “Charcha la funa... en ningún momento dijo nada que la comprometiera, al menos los del canje van a tener la publicidad que buscaban a costa de ella”.

De igual manera, otros sí consideraron del mal gusto pedir canje a los emprendedores para no pagar por los productos.

“Encuentro super rasca preguntar por si acaso te lo regalan a modo de “canje”. Cuando a una pyme le interesa un influencer, ellos mismos lo deben contactar...”, comentó un usuario.