Papá acusa que escuela no le permitió entrar a festival del Día de las Madres: “Estoy a cargo de mis hijos”

El Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes en el mundo entero, especialmente en México donde las escuelas realizan festivales y encuentros para que las mamás puedan ser agasajadas.

Pero sucede que hay padres que han criado solo a sus hijos porque la madre no está presente por las circunstancias que sea y en esos casos para los niños ellos representan doble figura en sus vidas.

La historia de Pablo Vázquez, un padre de familia de Tijuana, se hizo viral en las redes sociales porque él quiso asistir al festival que la primaria de su hija organizó para celebrar el Día de las Madres, obviamente el cumple el doble rol en la vida de su pequeña.

No le permitieron el acceso

Pero no le fue posible ver el bailable que con tanto amor su pequeña había preparado para que él estuviera presente, ya que las autoridades de la escuela le prohibieron el acceso al tratarse de una ocasión para festejar a las mamás, reseñó Milenio.

Padre con su hija (Foto: Unsplash)

“Me arregle y dije ‘voy al evento para que no vaya sola mi hija, para que no se sienta desplazada ni mucho menos, yo voy, no importa, le hago de mamá’, jugando con mi hija le dije que hasta peluca me ponía, pero me acaban de decir en la primaria que no, que es un evento solamente para las más y les dije ‘pero pues si yo soy papá luchón’”.

Las maestras no escucharon la petición de este padre que solo quería que su hija no se sintiera sola. Se le negó acceso y optó por no dejar a su niña en la escuela, ya que él considera que se sentiría sola al ver a sus compañeros con su mamá y ella no tener a nadie que la vea mientras baila.

“Me dijeron que tenía que ser la mamá quien fuera y ni modo, no deje a mi hija porque no quiero que se sienta sola ella en un evento, porque van a bailar y obviamente cuando bailan esperan ver a sus papás y no voy a poder estar, los demás si van a poder estar ahí y creo que prefiero no hacer pasar a mi hija por esa situación”.