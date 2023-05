“Piensa que nosotros los chilenos somos imbéciles”: Paty Maldonado le pide a Elisa Loncon que muestre sus títulos académicos

Durante la última tranmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado no quiso quedarse a ajena a la polémica que envuelve a Elisa Loncon, esto luego de que la exconvencional denunciara un presunto acto de discriminación racial en la solicitud de información sobre sus actividades académicas durante su año sabático.

“Lamento mucho ser yo la persona a la que han perseguido”, manifestó Loncón. “Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión, no sé, ¿será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?”, cuestionó.

“Toda mi documentación académica es una documentación validada por todas las universidades, incluyendo la Contraloría General de la República: mis papers, mis publicaciones, mi trayectoria está en la página de la universidad”, expresó la profesional.

Por esto mismo, Maldonado comentó: “Quiero dirigirme un poquito a una señora que piensa que nosotros los chilenos somos imbéciles. Hay que reconocer que hay imbéciles, hay estúpidos... y hay hue... Eso no lo vamos a negar”, inició su descargo.

“Señora, le voy a decir algo: ¿Usted piensa que somos hue...? Yo sé que hay gente hue..., la gente que le cree a usted es hue...”, expuso la ex Mucho Gusto.

“¿Los pasajes y el alojamiento lo pagó usted, entonces? La aplaudo, señora. ¿No habrá sido que usted se pegó un viaje y está pensando que le salió todo gratis porque está tomando aguayasca o mascando algún honguito? Nadie la ha perseguido por su apellido o ser mujer. No sea estúpida”, agregó la expanelista de “Mucho Gusto”.

“Cómprese un pasaje a Alaska”

Posteriormente, le mandó un mensaje a Loncon: “¿Sabe qué queremos saber todos los chilenos? Queremos saber por qué le tenemos que pagar un año gratis, un año sabático. ¿Que le debe Chile a usted? Absolutamente nada. Lo único que ha hecho usted es causarnos risa y darnos pena”.

“Queremos que muestre los títulos y que sean verdaderos y que no sean camuflados, porque acá han habido médicos que han comprado títulos. Me gustaría que muestre los títulos, porque si no los tiene, mejor cómprese un pasaje a Alaska, porque le puedo asegurar que lo va a pasar muy mal”, arremetió.

Asimismo, Maldonado aseguró que “ustedes han mentido tanto que ya llega a dar risa. Así que déjese de hablar hue..., señora Loncon y muestre su título. Pero tendrá que decir quién le pagó el pasaje de ese viaje que se pegó”, cerró.