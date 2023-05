“Soy como la versión barata de...”: Janis Pope estalló en carcajadas con comparación tras su cambio de look

La participante de “Aquí se baila”, Janis Pope, le mostró a sus seguidores su cambio de look en sus historias de Instagram, el cual le dejó el pelo a la altura del hombro con una chasquilla pronunciada.

Debido a esto, sumado a su colorina cabellera, la exchica reality hizo una asociación que la tenía muerta de la risa. Ella se dirigió a sus seguidores hablándole directo a la cámara, “Por lo general, yo siempre encuentro que mis tallas son fomes”, comenzó.

“A veces tengo ganas de decir un chiste por esta red y digo ‘no, no lo voy a decir porque la gente va a pensar a, b o c’, pero me he reído tanto con este pensamiento que tuve”, continuó.

Pope señaló que estaba grabando las historias para promocionar su colágeno, cuando se le ocurrió que “con este flequillo, esta chasquilla y el color de pelo, pensé: ‘ay, soy como la versión barata de la chica del Quinto Elemento’”, dijo entre carcajadas.