“Ay no, eso es horrible”: Isidora Urrejola compartió la singular petición que le realizó su hija

La actriz Isidora Urrejola decidió compartir a través de sus redes sociales una singular petición que le hizo su hija Miel. De hecho, subió un video, donde mostró el proceso de transformación de su pequeña, quien quiso realizarse un poco tradicional corte de cabello.

Según contó, Miel quiso raparse solo una parte de su cabeza, algo con lo que Urrejola no estuvo de acuerdo, pero luego entendió que debía ceder.

“Miel me dice, con mucha decisión: ‘mamá, me quiero rapar a un lado. Yo: ‘ay no, eso es horrible”. “’Mamá no puedes decir esas cosas. No es tu gusto, pero sí el mío’”, le dijo la pequeña.

Por otro lado destacó la determinación de su hija, y lo tomó como un aprendizaje de crianza, para que ella siempre tenga la facilidad de decirle lo que quiere y piensa.

“Gran aprendizaje y por lo demás, prefiero que tenga toda la libertad de expresar su imagen sin miedo. Claro que lo hicimos de la mano de su padrino, Rodrigo Castro”, expresó Isidora Urrejola.

“Qué maravilla, yo a mis 39 todavía no me pongo el piercing que siempre he querido en la nariz”; “Ay no, qué linda. Uno debe dejar que sus hijos decidan”; “Sé como tú quieras ser. Miel es luz, con pelo largo, mediano o corto”; “Maravilloso, el pelo crece y se le ve hermoso”; “Me encanta, el pelo crece y los niños también. Ser feliz es ver su carita”, fueron parte de los comentarios, tal como consignó Página 7.