“Me quitaron el carro y tenía todo legal, todo por no tener licencia”: el viral reclamo de venezolano tras fiscalización de Carabineros

Carabineros hace ya semanas que se encuentra haciendo fiscalizaciones en distintas partes del país, con el fin de terminar con los vehículos que circulan sin sus patentes, sin documentación o peor, robados o clonados. Además, de interceptar a conductores que no tiene licencia de conducir o no están al día con ella.

Bajo este contexto, todos los días hay personas chilenos o extranjeros, que se quedan sin sus vehículos debido a que los llevan a los corrales, mientras el conductor regulariza sus papeles. Esto fue exactamente lo que le pasó a un ciudadano venezolano que se hizo viral, al hacer un particular reclamo.

“Increíble, me quitaron el carro, estando todo al día y teniendo al lado, alguien con licencia”. Así parte el descargo del hombre, que venía llegando de la comisaría, donde le indicaron que ya habían mandado la boleta al Juzgado, para que pudiera sacar su auto de los corrales.

“Fui al juzgado, llevan siete días y voy a la comisaría y pregunto si ya mandaron la boleta, me dicen que sí, voy al juzgado y me dicen que no ha llegado, que vaya a la comisaría y me tienen de aquí para allá, de allá para acá, para que pasen los días y suba y salga más el cobro de los malditos corrales”, dice visiblemente enojado.

Pero después se enoja más: “me quitaron el carro y tenía todo legal, todo por no tener licencia, tengo la licencia venezolana y me la meto por el culo porque no me sirve aquí, increíble”.