“¡No puede ser!”: Belén Mora preocupó a Vale Roth con inesperada predicción sobre su embarazo

Vale Roth ha compartido en sus redes sociales cada momento importante de su primer embarazo. De hecho, la gimnasta y bailarina se encuentra en su semana 37 de embarazo, por lo que el nacimiento es inminente.

Casi a punto de dar a luz, ahora compartió unos videos en Instagram, donde manifestó que su amiga Belén Mora le hizo una particular predicción respecto a la fecha de nacimiento de su hija.

“Según la ‘Belenaza’, que la amo, tendré a la Antonia el viernes y no puede ser el viernes”, exclamó la bailarina.

“Miguel (su pareja) no está, se va a Calama, y mi mamá se va a Pucón. Pero no, yo creo que no, porque mañana cumplo recién 37 semanas e insisto en que la voy a tener el 6 de junio”, añadió Roth.

Después, en otro registro, reveló por qué cree que aún no está lista para dar a luz. “¿Saben por qué no va a nacer esta semana? Porque mañana cumplo 37 semanas exactas y lo otro, las contracciones son muy abajo, cuando se me pone la guata dura, es acá, muy arriba”, dijo en el video.

“Me han dicho que tiene que doler abajo. Todavía no se encaja, supuestamente. Yo quiero que nazca de las 38 semanas para adelante”, agregó.

“Hoy me vieron la guata en la calle y me dijeron ‘oh en Instagram se te ve la guata tan grande y en persona nada”, finalizó.

