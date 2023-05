“Tengo cáncer de mama, triple negativo”: Aylén Milla aclaró complejo estado de salud

“Soy Aylén, 33 años y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia”, escribió la argentina Aylén Milla en un post de Instagram, junto a la transmisión donde confesó a sus seguidores la compleja situación de salud que atraviesa desde noviembre del 2022.

“Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Espero no emocionarme, quiero ser breve y concisa, real y genuina”, señaló, vestida de blanco y con un pañuelo en la cabeza. Todo, en un tono tranquilo, transmitiendo ternura, tranquilidad y siempre con una dulce sonrisa.

“Quiero abrir mi corazón, este es el momento adecuado, lo guardé en silencio hasta que yo considerada que estaba fuerte”.

“Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca”, confesó, explicando que por su trabajo de modelo e influencer se vio en la obligación de usarla, pero decidió no hacerlo más.

Aylén Milla confesó que tiene cáncer de mama

“Tengo que enfrentarlo y esa fue mi mejor manera de enfrentarlo, en cuanto respecta al trabajo. Lo que quiero decir es que llevo 16 quimioterapias en mi cuerpo”, manifestó mientras mostraba su catéter en la parte superior de su pecho.

“Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes”, cerró.

Finalmente explicó que espera que esta confesión pueda ayudar a demás personas y usar su red social para concientizar y dejar de “aparentar” que tiene una vida perfecta.

“Ánimo aylen, saldrás de esto… vivirás, tendrás unos hermosos hijos a los q les contarás esta historia….En esta lucha no hay vencedores ni vencidos, sólo hay luchadores q nos enseñan cómo hay q vivir. Un beso gigante”, “Eres una grande. Valiente, resiliente, mujeraza, invencible. Dios te acompaña siempre. Todo mi amor y energía en tu recuperación que YA está sucediendo. Decretado”, “Pido al Universo que te Sane y siempre brilles ✨un abrazo con mucha fuerza Hermosaaa!”, fueron parte de las múltiples pruebas de amor que recibió.