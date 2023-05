“Yo sola, sabiendo...”: Aylén Milla mostró lo primero que hizo tras conocer diagnóstico de cáncer de mama

En un live de Instagram de 12 minutos Aylén Milla dio a conocer que tiene cáncer de mama triple negativo, agresivo y ya finalizó las 16 quimioterapias, las cuales comenzaron en enero, dos meses después de enterarse del complejo diagnóstico.

Sin embargo, a pesar de la brava enfermedad que se le venía encima, mostró lo primero que hizo tras saber los resultados de los exámenes médicos. Y su actitud fue salir a correr, hacer deporte y competir. Pero no contra los demás participantes de la maratón, sino que contra ella misma y el cáncer que comenzaba a crecer.

Así lo dio cuenta en una historia de Instagram que compartió una vez realizado el live.

En el video se ve en tenida deportiva, caminando en la corrida y mirando a la cámara del celular con una sonrisa que ella misma definió como “mi risa falsa” cuando su acompañante le dice que “falta la foto”.

“Yo sola sabiendo lo que estoy superando”, dice en el video grabado en noviembre del 2022, junto a la leyenda “apenas enterada de mi diagnóstico, decidí ir a la corrida, para superarme a mi misma. Nada más. Mi propósito jamás fue competir con otros solo conmigo”.

En otra de las historias, quiso compartir “otra de las realidades” que le toca vivir producto del cáncer.

“La quimioterapia, entre otras cosas, da un poco de insomnio y esta es un poco la realidad que me gustaría compartir”, dice mientras se quita el maquillaje, pasadas las dos de la madrugada.

“Esta es mi piel detrás del make up. Es todo producto de la quimioterapia, pero está todo bien. No pasa nada. No me afecta mostrarlo, finalmente ahora que lo saben. Me hago este delineado para una verse mejor. La piel es uno de los órganos más afectados con la quimioterapia”.