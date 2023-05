Ingrid Cruz recuerda los inicios de su carrera actoral con fotos vintage de teleseries

Ingrid Cruz recordó sus inicios en la carrera actoral a través que distintas imágenes que repasan sus papeles en las teleseries de Canal 13, desde 1998 hasta 2010. La actriz publicó este recuento vintage en su cuenta de Instagram.

La intérprete, que actualmente encarna a Octavia Werner en “Como la vida misma”, compartió inéditos registros de sus roles de antaño en la mencionada red social.

“Hoy decidí mostrarles mi paso por Canal 13. Mis primeros personajes: 1998, Sofía; 1999, Karina; 2000, Cynthia; 2003, Belén; 2004, Catalina; 2005, Gretel; 2006, Carolyne; 2007/2008, Grace; 2009, Lydia”, escribió en la leyenda del posteo.

“Desde 1998 hasta 2010, ¡casi 13 años en el 13! ¿De cuál aún te acuerdas? Ja ja ja”, añadió Ingrid.

Al poco rato sus fans aporvecharon de comentar sus personajes del recuerdo. “La sita Gretel es un clásico”; “¡Te sigo desde el 98! Tu debut con Sofía fue genial”; “Te he seguido siempre en las teleseries que has hecho y me gustan todas”.

Cabe mencionar que Ingrid Cruz debutó en las pantallas de Canal 13 en la teleserie “Marparaíso”, donde encarnó a Sofía Carrasco, en un elenco donde compartió con Cristián Campos y Jorge Zabaleta, entre otros.

Luego de su desempeño en el ex canal del angelito, la intérprete arribó a TVN en 2011, trabajando en la primera telenovela diurna chilena, “Esperanza”, en la cual asumió el papel de Beatriz, la antagonista. En 2014 se afianzó en Mega, iniciando con el rol de Stella González en “Pituca sin lucas”, para continuar trabajando en dicha estación televisiva hasta hoy.