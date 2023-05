Streamer chilena explica por qué devolvió $5 millones a Leonardo Farkas: “Me hice mucha ilusión”

La joven streamer Andras reveló por qué devolvió cinco millones de pesos a Leonardo Farkas, esto luego de recibir la generosa ayuda económica del empresario para realizarse unos implantes de dientes.

Si bien, la reposición no fue de la donación propiamente tal, sino que de un excedente que le depositaron por error y que la hizo soñar en grande.

Fue a través de su cuenta de Tiktok que contó la historia, la cual replicó en su Instagram.

“Yo recibí una donación de parte del señor Leonardo Farkas, ya que hice un video en Twitter que se hizo viral y salió en muchos medios de comunicación. El video era prácticamente pidiendo la ayuda para poder solventar mi gasto con mis implantes en los dientes, a lo que hubo una respuesta positiva de parte de él”.

Sin embargo, tras comprometerse en depositar cuatro millones de pesos, Andras recibió un total de $10 millones en su cuenta bancaria.

“Quiero aclarar que Farkas en ningún momento habló conmigo, en ningún momento él se contactó conmigo personalmente, todo fue a través de un asesor, o algo así creo, que fue otra persona encargada del asunto”, aclaró la joven de San Antonio.

Y fue esa misma persona quien, al otro día del depósito, la contactó explicando que había ocurrido un error, puesto que le transfirieron mucho más dinero de lo acordado.

Andras se ilusionó con los $10 millones de Farkas

“Cuando vi que era 10 millones me imaginé muchas cosas. Onda podía haber arreglado mi casa, podía haber hecho tantas cosas. La cosa es cuando tenía el dinero en mi cuenta, me llama esta persona y me dice ‘oye, sabes qué, te quiero pedir una disculpa. El asunto es que el banco se equivocó y te transfirieron plata de más y queremos saber si tú la puedes devolver’. A lo que yo le dije ‘obvio que sí, obvio que la puedo devolver’”.

Pero, a pesar de haberse ilusionado, debido a la conocida generosidad de Leonardo Farkas, realizó el depósito correspondiente. Eso sí, hubo una pequeña sorpresa.

“Yo pensé que tenía que devolver seis millones, pero me dijo ‘no, tienes que devolverme cinco millones, nomás’. Y yo quedé así como ‘ah, bueno, será’”, destacó la joven, quien recibió un millón de pesos más del ofrecimiento inicial.

“Me hice mucha ilusión, pero igual hay que hacer las cosas correctamente y obviamente yo no tuve ningún problema en devolver la plata. Y ese es el final de la historia. Devolví la plata y yo estoy con la mente tranquila y eso es lo importante”, reveló tras mostrar el comprobante del depósito correspondiente a los cinco millones de pesos.