Alerta y preocupación mundial por Alejandro Sanz: “No estoy bien”

Alejandro Sanz es uno de los artistas de habla hispana más queridos y exitosos del mundo. De hecho, se ha mantenido vigente durante varias décadas en el mundo musical.

Por algo, el intérprete se presentó en Argentina semanas atrás y en Chile ha agotado varios Movistar Arena. Pese a su éxito, al parecer no se encuentra muy bien de ánimo, así lo evidencia un llamativo posteo que realizó hace unos minutos en su cuenta de Twitter.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comienza el posteo del cantautor español cosechando miles de likes y comentarios.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, agregó el creador de innumerables éxitos como Corazón Partio.

Alejandro Sanz invita a reflexionar a sus seguidores y a todo el mundo con este potente mensaje en su Twitter en donde preocupó casi 20 millones de seguidores.

“Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó Alejandro Sanz dando a entender la importancia y como la salud mental puede estar presentes en cualquier persona, más allá de su exitosa vida.

