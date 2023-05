Gino Costa recordó comentario homofóbico que escuchó en disco de Vitacura: “Imagínate si tiene un hijo, cómo lo va a criar”

El periodista Gino Costa estuvo de invitado en el capítulo de ayer del programa de conversación “Hoy se habla”. En el panel se discutió sobre el amor libre y la diversidad, por lo que se preguntaron si es que efectivamente hay más tolerancia.

El comunicador quien hace unos meses presentó públicamente a su pololo, dio a conocer su punto de vista con respecto a esto. “Hay ganas de ser más liberales y eso me gusta, pero los extremos están muy de moda. Hay países que están retrocediendo, Italia está viviendo una situación súper preocupante”, señaló.

“Ese extremo está muy ruidoso, está dando mucho de qué hablar, y está generando adeptos, pero en desmedro de la felicidad y libertades de muchos”, continuó.

“Hay que tener cuidado”

Costa señaló que se cuestionó hacer público su orientación sexual debido a que tenía susto que esto se fuera a perjudicar sus metas laborales. Él aseguró que la sociedad inyecta este pensamiento en la juventud.

Las panelistas del programa le consultaron si es que se siente seguro en espacios con más personas, y Gino contó una situación que le sucedió hace unos días atrás en una disco en Vitacura. “Donde va gente de buena educación, con buenas lucas. Pido perdón por lo que voy a decir. Fui al baño y alguien que estaba haciendo pipi al lado dice: ‘está lleno de maracos, hay que tener cuidado’”, relató.

Sobre cómo se sintió, el periodista aseguró que “tuve una crianza maravillosa de mi familia y me han entregado una fortaleza de que ese tipo de comentarios no importan, pero quizás a la persona que está al lado sí. Me da lata porque ese gallo que lo dijo es un infeliz. Imagínate si tiene un hijo, cómo lo va a criar”.