Naya Fácil hizo un llamado a ser responsables con el uso de las redes sociales tras el fallecimiento de Galee Galee

La muerte del cantante Galee Galee ha conmocionado al mundo urbano, y la reconocida figura de redes sociales Naya Fácil realizó una reflexión a propósito de este trágico fallecimiento, y la funa que circulaba sobre el artista.

“Es súper potente lo que pueden llegar las redes sociales, ojalá él esté descansando en paz, pero quiero apuntar a otro tema. Ojalá tampoco vayan a atacar a la chica (quien publicó la funa) porque no es la idea que se comience a generar este ciberacoso”, comenzó.

“Ella en este momento debe estar recibiendo mucho hate (odio), entonces ella igual se puede hacer algo, así que tengan cuidado con sus palabras (...) Ella debe tener una salud mental súper mal, se debe sentir súper arrepentida”, agregó Naya.

“Yo también sufrí ciberacoso”

La joven apuntó a las páginas de cahuines de farándula de Instagram, entregando como contexto que ella tuvo problemas con todas esas cuentas hace algunos años. “Yo también sufrí ciberacoso por todas estas páginas, hasta el día de hoy hay páginas que suben videos míos tratándome mal”, aseguró.

“Estas páginas de mierda provocan odio, morbo, puras cosas negativas a todas las personas (...) Acá la chica quizás se equivocó, era un tema que tenían que solucionar ellos, perfecto, pero estas páginas de mierda, llegan y suben porque son unos hueones de mierda ociosos”, continuó Naya.

“Yo quizás no soy ningún aporte para las redes sociales, pero estas páginas de mierda viven de generar odio, sin medir consecuencias. Yo quiero hacer un llamado público, yo en un momento también caí en el hospital por estas páginas de mierda, y todas en general”, agregó.

“Yo también sufrí la misma mierda. Las páginas quizás tienen un buen alcance porque la gente apoya. Háganse un mea culpa, de quién están apoyando, a quién están leyendo. La salud mental de Chile y los jóvenes están súper mal”, señaló Naya Fácil.

“Imagínense lo que llegó a pasar con una vida, independiente de todo. No estoy justificando a nadie, pero háganse ese mea culpa (...) Tengan cuidado con quienes siguen, porque no es bueno lo que ellos hicieron”, añadió la figura de las redes sociales.

Finalmente, hizo un llamado sobre las funas. “Aprendamos de esto, las funas se ocupan para cosas graves, golpes, violaciones, cualquier tipo de esa magnitud. Las funas no se ocupan para cualquier mierda, no sé cuándo las funas perdieron lo que realmente deberían ser, las funas graves. No cualquier cosa”, cerró.