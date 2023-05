Paloma Moreno comparte adorable registro de imitación de Madonna que hizo cuando era niña

Paloma Moreno, actriz de “Generación 98″, enterneció la web este viernes al compartir un adorable registro del recuerdo: cuando niña imitando a la famosa cantante Madonna, en su cuenta de Instagram.

“Y en recuerdos noventeros, una mini Palomadonna les recuerda que es viernes”, escribió la intérprete en la leyenda de la publicación.

Asimismo, Paloma hizo alusión a uno de los grandes éxitos de la artista estadounidense.

“I will always cherish you”, añadió, en evidente referencia al clásico single de Maddona titulado Cherish.

En poco tiempo el posteo de la actriz alcanzó más de dos mil Me Gusta y decenas de comentarios, entre éstos de varios colegas del Área Dramática de Mega, como Nicolás Oyarzún, María Gracia Omegna, Carmen Gloria Bresky, Gabriel Cañas y Paola Volpato.

“Qué hermosura”, “linda”, “me encanta”, “estás igual”, y “tienes la misma carita”, fueron algunos de los mensajes enviados por los fans de Paloma Moreno.

Revisa el adorable registro