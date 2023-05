“Todos somos vulnerables, sensibles… ¡frágiles!”: la emotiva publicación de Julio César Rodríguez por la muerte de Galee Galee

Luego que se conociera la sensible noticia del fallecimiento del cantante de música urbana Galee Galee, numerosas y diversas reacciones se han registrado en redes sociales. Una de ellas la del animador Julio César Rodríguez, quien publicó emotivas palabras ante la muerte del artista.

El conductor de “Contigo en la Mañana” utilizó su cuenta en Instagram, para escribir un mensaje que va desde una profunda reflexión hasta una emotiva despedida al artista cuyo nombre real era Gabriel Zúñiga.

Y es que JC conoció de cerca a Galee Galee, ya que fue uno de tantos invitados que tuvo en su programa “La Junta”, espacio de conversación con exponentes del género urbano. De hechos sus palabras las acompañó con algunos registros de entrevista que le hizo al artista que falleció en horas del viernes.

“Todos somos vulnerables. Somos sensibles… ¡frágiles! Las palabras pueden ser un arma letal, el daño a veces viaja por las redes y el dolor entra por un smarthphone”, partió expresando el rostro de Chilevisión.

Luego dio paso a recuerdos de su relación con Galee Galee. “Quisimos estar todo el tiempo arriba, riendo, a pesar de tu historia, de tu infancia de tu adolescencia porque nuestras historias dejan huellas. Me acuerdo cuando me mandaste la maqueta de ‘Todo lo malo me hizo más fuerte’… Cómo la cantamos siempre a todo pulmón”, contó.

“Fue el himno del viaje a Pucón con el Pablo Chill-E, el Polimá Westcoast, el Diego Sagredo y los cabros de La Junta. Siempre que nos vimos me abrazaste, no me dabas solo la mano y siempre apoyaste tu cabeza en mi”, continuó.

Para cerrar su publicación, Rodríguez dejó las siguientes palabras: “Eras cariñoso, eras el Rey, el Trap te salía por las venas y no era fácil la vida porque más allá de la fama y el éxito cuesta llevarse puesto. Que dónde estés encuentres paz y amor. Sabías que esto es sin llorar, por eso nos dejas tristes pero lleno de enseñanzas. Si de esto no aprendemos a ser mejores, de nada lo haremos. Querido Gabriel, mucho amor para ti, tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus colegas, tu piño”.