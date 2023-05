Debate en redes sociales por petición de Colegio de Profesores para extender vacaciones de invierno

Un debate fuerte se ha dado en las redes sociales, respecto a la petición del Colegio de Profesores de extender las vacaciones de invierno para los colegios, debido al aumento de enfermedades respiratorias y el colapso de los servicios de urgencia.

Fue el presidente del Colegio Médico (Colmed) de la región del Biobío, Germán Acuña, que dio la idea: “si hoy día estamos en riesgo y si hay que prolongar las vacaciones tres meses... bueno, venimos saliendo de una experiencia de Covid-19, que fue brutal, ¿y no aprendimos nada? Yo realmente no logro entender esto”.

Hasta tres semanas: Colegio de Profesores se suma a idea de extender vacaciones de invierno

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores Carlos Díaz, precisó que se suman a la petición del gremio de salud penquista. “Estamos muy preocupados respecto de la alta cantidad de virus que tenemos y lo que están sufriendo nuestros estudiantes”, dijo.

Debate en redes sociales

Luego de que se conociera esta petición, Colegio de Profesores se transformó en trending topic en Twitter, llenándose de críticas de forma mayoritaria.

Uno de los que criticó al gremio docente fue el diputado Cristián Araya: “Para el Colegio de Profesores siempre hay buenas razones para suspender las clases y no evaluarse”.

Para el Colegio de Profesores siempre hay buenas razones para suspender las clases y no evaluarse. https://t.co/dmpd9NMjH2 — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) May 29, 2023

Siguen de vacaciones pic.twitter.com/fn9fJKCk10 — cecilia orrego (@mceciliaorrego) May 29, 2023

En la red social Instagram, los lectores también criticaron la idea: “Los profesores buscan excusas para no trabajar más encima que la idea de la jornada completa era para no llevar tareas a casa es peor llevan se 5 guías por ramo a casa y montón de tareas y maquetas. La verdad no se que hacen en clase”.

Pero no todo es contra el gremio: “Todos aquellos que comentan que son “flojos” es porque no tienen ni una pizca de idea de la realidad en los colegios y universidades. La gran mayoría de profesores son esforzados y también son seres humanos que necesitan descanso”.