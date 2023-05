“Eso se llama karma”: Marcelo Ríos celebró mordida de pitbull que sufrió extrabajadora

“Comentario lleno de maldad”. Así, una ex trabajadora y niñera de los hijos de Marcelo Ríos definió las palabras que le dedicó el extenista, tras enterarse que sufrió el ataque de un perro pitbull, cuando se trasladaba en bicicleta. Mensaje que escribió en el Instagram de la afectada y generó su sentida réplica.

“Eso se llama karma, la gente que actúa mal en la vida lo paga con este tipo de cosas y ojalá no haya sido en la bicicleta que le robaron a la Isi”, comentó Marcelo Ríos, respecto al hurto que sufrió su hija.

Debido a sus crudas palabras, la exniñera Alba Estrada compartió un sentido mensaje contra el deportista radicado en Estados Unidos.

“Una vez más vuelve a sonar mi ex jefe...Don Marcelo Ríos hizo ese comentario...demasiado fuerte para mí gusto...lleno de maldad y en el cual lanza una seria acusación...quedé atónita, no les miento lo mucho que lloré, me sentí agredida, irrespetada y poco valorada, pensaba como puede haber gente tan desagradecida en la vida, como puede existir tanta maldad en la mente de una persona”, lamentó.

Además, resaltó que ella solo entregó amor a sus cinco hijos y fue más padre y madre que Marcelo Ríos y su esposa Paula Pavic.

Afectada sobre comentario de Marcelo Ríos

“Él, papá de 5 niños a quienes los llené de amor por tantos años, cuando les puedo decir a boca llena, fui más papá y mamá de ellos, que ellos mismos, no quería hacer esto por respeto a los niños, pero porque siempre tengo que callar y tragarme las cosas ante tanta injusticia???”

“No pretendo nada con todo esto, sólo mostrarles la moraleja que he aprendido, y es que por más que hagamos las cosas con amor, respeto y honestidad, siempre los desagradecidos y malos, vamos a ser nosotros, pero la verdad me importa una m.... porque esta que soy, va a seguir siendo hasta el fin de mis días, no me arrepiento de absolutamente nada de que lo viví al lado de esos cinco niños, porque el amor que dejé en ellos y ellos dejaron en mí, son huellas imborrables, así que sólo me queda decirle a don Marcelo, tiene toda la razón, el karma existe, de eso estoy completamente segura...DIOS LO BENDIGA Y GRACIAS POR ESTA GRAN LECCIÓN QUE HOY ME DEJA”, sentenció.